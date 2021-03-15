Брянщина заняла седьмое место в стране по рейтингу безработицы

Ниже, чем у нас, уровень безработицы только в шести регионах страны.

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по уровню безработицы по итогам ноября 2020 — января 2021 года.

Место каждого субъекта РФ в рейтинге определялось на основании сочетания значений таких показателей, как уровень безработицы, сравнение с аналогичным показателем за тот же период 2019-2020 годов и среднее время поиска работы в регионе в третьем квартиале 2020 года. Чем лучше общая картина, тем более высокую строчку в рейтинге занимает регион.

Брянщина в рейтинге заняла седьмое место. Уровень безработицы в нашем регионе составляет 3,9%, что на 0,5% больше, чем в аналогичный период годичной давности. Новую работу лишившиеся ее брянцы в третьем квартали 2020 года искали в среднем 6,1 месяца.