Брянск вышел в лидеры по дешевизне малогабаритного жилья

Брянская область заняла четвертое место по дешевизне аренды малогабаритных квартир в рейтинге, который составили эксперты портала «Мир квартир».

Снять в Брянске квартиру площадью до 32 квадратных метров можно за 9355 рублей в месяц. Дешевле предложения можно найти только в трех российских городах: в Волжском (8500 рублей в месяц), Саранске (8669 рублей), Пензе (8739 рублей).

В Кургане, замыкающем пятерку лидеров по дешевизне жилья, снять такую квартиру стоит в среднем 9742 рубля в месяц.

В тройку лидеров по дороговизне таких квартир вошли Москва — 35899 рублей в месяц, Сочи (30532 рубля) и Санкт-Петербург (23 765 рублей).

Эксперты отмечают общее снижение спроса на покупку жилья и рост на его фоне потребности в аренде с самым резким увеличением интереса к малогабаритному съемному жилью как наиболее бюджетному.