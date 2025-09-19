Брянская делегация поучаствовала в Гомельском экономическом форуме. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Гомеле стартовал XIX экономический форум. На него собрались свыше 500 участников в составе 16 делегаций из разных стран. Брянскую область представляют председатель облдумы Валентин Суббот и врио заместителя губернатора Денис Амеличев.

Участники возложили цветы к памятному знаку жертвам геноцида белорусского народа на площади Восстания. Затем с делегатами встретился председатель Гомельского облисполкома Ивана Крупко. На заседании обсудили развитие международного сотрудничества со странами-партнерами.

«Сотрудничество Республики Беларусь и Брянской области основано на взаимном уважении, доверии и конкретных практических результатах. Мы гордимся тем, что наш регион входит в десятку ведущих торговых партнеров Беларуси. Наши соседи — не просто партнеры, а надежные друзья и стратегические союзники», — отметил спикер Валентин Суббот.

Брянская делегация приняла участие в пленарном заседании и посетила выставку продукции и товаров белорусских предприятий.