Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Дятьково ночью

2025, 26 декабря 08:27

Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в городе Дятьково ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Поздним вечером 25 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице 12-й Микрорайон, 6 А загорелась квартира в многоэтажном доме.

На вызов приехали три единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали из подъезда 10 человек. Ещё пяти жильцам потребовалась помощь специалистов , чтобы выбраться из горящего здания. Один человек пострадал.

Огонь спасатели оперативно потушили . В причинах ЧП разбираются эксперты.