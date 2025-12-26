Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Пожары

Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Дятьково ночью

2025, 26 декабря 08:27
Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в Дятьково ночью
Человек пострадал на пожаре в многоэтажке в городе Дятьково ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Поздним вечером 25 декабря в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в городе Дятьково. На улице  12-й Микрорайон, 6 А загорелась квартира в многоэтажном доме. 

На вызов приехали три единицы пожарной техники. Спасатели эвакуировали из подъезда 10 человек. Ещё пяти жильцам потребовалась помощь специалистов , чтобы выбраться из горящего здания. Один человек пострадал. 

Огонь спасатели оперативно потушили . В причинах ЧП разбираются эксперты.

