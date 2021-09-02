Брянская область лидирует среди регионов России по урожайности рапса

Об этом сообщает правительство региона.

Замгубернатора Брянской области Юрий Филипенко провел оперативное совещание, посвященное ходу уборки зерновых.

Как сообщил директор департамента сельского хозяйства Владимир Ториков, в области намолочено 970 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность зерновых культур по области превышает 46 ц/га. По информации Минсельхоза России, Брянская область находится в тройке лидеров по урожайности зерновых культур в Российской Федерации и на первом месте в ЦФО.

Также брянские сельхозпроизводители обмолотили 163 тысяч тонн рапса. Средняя урожайность составила 40 ц/га. По производству и урожайности рапса Брянская область на сегодняшний день занимает первое место в ЦФО и Российской Федерации.

По прогнозам, в 2021 году будет собрано не менее 2,3 миллиона тонн зерна, 1,2 миллиона тонн картофеля и 200 тысяч тонн рапса.