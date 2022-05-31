На лучших полях области собирают 700 центнеров с гектара.

Брянская область обогнала Нидерланды и Белоруссию по урожайности картофеля.

Как сообщает региональное правительство, лучшие поля области дают 700 центнеров картофеля с гектара. Для сравнения, урожайность картофеля в Нидерландах составляет 450 центнеров с гектара, в Республике Беларусь – 260 центнеров с гектара.

В 2021 году валовое производство картофеля в хозяйствах Брянской области составило 1,2 миллиона тонн.