\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Деньги

Брянская область вошла в число субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости

2026, 07 апреля 17:19
Источник фото

Брянская область вошла в число субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. Такую оценку региону дали в Министерстве финансов Правительства Российской Федерации. Результат стал возможен благодаря системному и эффективному подходу к управлению финансами и работе с бюджетом с 2019 года.

Еще в 2015 году долговая нагрузка на областной бюджет составляла 67 % процентов. Доля коммерческих кредитов превышала 65% в общем объеме долга, а расходы на его обслуживание почти достигли миллиард рублей. Избавиться от коммерческого долга к 2021 году позволила высокопрофессиональная работа главы региона и финансового блока правительства. С 1 марта 2021 года госдолг состоит только из бюджетных кредитов по низким процентным ставкам. В 2025 году Брянская область вышла на второе место в Центральном федеральном округе и на 11-е место в России по уровню долговой нагрузки.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил списать задолженность по бюджетным кредитам для Брянской области в объеме 392 млн рублей. Высвобождаемые средства пойдут на социальные расходы.

Всего в рамках поручения Президента Российской Федерации в прошлом и текущем годах региону списали 5,9 млрд рублей бюджетных кредитов. На конец 2026 года госдолг области составит 7 млрд рублей или 11 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14753) брянск (6895) ДТП (2717) ГИБДД (2260) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1946) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)