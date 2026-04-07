Брянская область вошла в число субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости

2026, 07 апреля 17:19

Брянская область вошла в число субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости. Такую оценку региону дали в Министерстве финансов Правительства Российской Федерации. Результат стал возможен благодаря системному и эффективному подходу к управлению финансами и работе с бюджетом с 2019 года.

Еще в 2015 году долговая нагрузка на областной бюджет составляла 67 % процентов. Доля коммерческих кредитов превышала 65% в общем объеме долга, а расходы на его обслуживание почти достигли миллиард рублей. Избавиться от коммерческого долга к 2021 году позволила высокопрофессиональная работа главы региона и финансового блока правительства. С 1 марта 2021 года госдолг состоит только из бюджетных кредитов по низким процентным ставкам. В 2025 году Брянская область вышла на второе место в Центральном федеральном округе и на 11-е место в России по уровню долговой нагрузки.

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами поручил списать задолженность по бюджетным кредитам для Брянской области в объеме 392 млн рублей. Высвобождаемые средства пойдут на социальные расходы.

Всего в рамках поручения Президента Российской Федерации в прошлом и текущем годах региону списали 5,9 млрд рублей бюджетных кредитов. На конец 2026 года госдолг области составит 7 млрд рублей или 11 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета.