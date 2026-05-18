Криминал

Кражу кофе и шоколада из магазина в Клинцах раскрыли стражи порядка

2026, 18 мая 13:48
Кражу кофе и шоколада из магазина в Клинцах раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Клинцы. На запись камер видеонаблюдения попал момент кражи. Посетитель вынес из торгового зала кофе и шоколад стоимостью более 11 тысяч рублей. 

Полицейские задержали подозреваемого в хищении.  48-летний житель Клинцов уже был судим за кражи и грабёж. Правоохранителям злоумышленник пояснил, что успел продать похищенные товары.

Возбуждено уголовное дело.

