Кражу кофе и шоколада из магазина в Клинцах раскрыли стражи порядка

2026, 18 мая 13:48

Кражу кофе и шоколада из магазина в Клинцах раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратились сотрудники магазина самообслуживания в городе Клинцы. На запись камер видеонаблюдения попал момент кражи. Посетитель вынес из торгового зала кофе и шоколад стоимостью более 11 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в хищении. 48-летний житель Клинцов уже был судим за кражи и грабёж. Правоохранителям злоумышленник пояснил, что успел продать похищенные товары.

Возбуждено уголовное дело.