Происшествия

За управление трициклом в нетрезвом состоянии суд отправил брянца на работу

2026, 20 мая 15:35
За управление трициклом в нетрезвом состоянии суд отправил брянца на работу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 37-летний житель Гордеевского района.

24 августа прошлого года фигуранта за рулём трицикла марки Fashion остановили сотрудники полиции на улице Калинина в селе Гордеевка. Мужчина был нетрезв. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. 

Суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, а также конфисковал трицикл в собственность государства. Решение не вступило в законную силу.

