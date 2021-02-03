Брянские аграрии поставили за границу продукцию на 140 млн долларов

Особо востребованы за границей брянские мясо и молоко.

По итогам 2020 года брянские агропроизводители увеличили поставки продовольствия зарубеж на 15%. В пересчете на денежный эквивалент общий объем экспорта агропродукции предприятий Брянщины составил 140 млн долларов.

Власти региона намерены и дальше наращивать объемы экспорта агропродукции и к 2024 году увеличить их в 11 раз.

Брянские производители сотрудничают со 100 странами мира, в том числе и в плане поставок своей продукции на экспорт. Росту объемов поставок за границу способствуют система господдержки и льготного кредитования агропроизводителей региона.