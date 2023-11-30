Брянские депутаты приняли бюджет на ближайшие три года

Депутаты Брянской облдумы приняли бюджет на ближайшие три года. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

На 70-м заседание Брянской областной Думы парламентарии приняли бюджет региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Доходы запланированы в сумме 86,5 млрд рубле, а расходы — 52,2 млн рублей.

«Объем госпрограммы по развитию здравоохранения составит 14,7 млрд рублей, социальной и демографической политики — 12,6 млрд рублей, образования и науки — 22,3 млрд рублей, физической культуры и спорта — 2,6 млрд рублей, комплексного развития сельских территорий — 497,9 млн рублей, ТЭК и ЖКХ — 974 млн рублей», – уточнил Александр Богомаз.

Ещё 907,7 млн рублей потратят на капремонт и оснащение 16 школ. А 763,7 млн рублей пойдёт на завершение строительства корпуса поликлиника № 4 в Советском районе Брянска.

«На сумму 401 млн рублей будет построен и реконструирован 21 объект водоснабжения в 10 муниципальных образованиях. На обеспечение жильем детей-сирот с учетом федеральной поддержки запланировано 1 млрд 176 млн рублей», – добавил Александр Богомаз.

Также в бюджет на будущий год включили строительство дворца зимних видов спорта в Фокинском районе Брянска, школы в старом аэропорту и лыжероллерной трассы.