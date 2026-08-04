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Происшествия

48-летний и 51-летний брянцы пойдут под суд за разбойное нападение на пенсионеров в Унечском районе

2026, 04 августа 12:46
48-летний и 51-летний брянцы пойдут под суд за разбойное нападение на пенсионеров в Унечском районе
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Добычей злоумышленников стали 800 тысяч рублей.

 

Прокуратура Унечского района Брянской области утвердила обвинительное заключение по делу о разбое в отношении двух жителей Брянского района. Фигурантами дела стали 48-летний и 51-летний мужчины.

По версии следствия, вечером 29 ноября 2025 года обвиняемые взломали дверь и проникли в жилой дом пенсионеров в деревне Жуково. Угрожая супругам гвоздодером, они потребовали деньги. Закрыв платком рот упавшей на пол женщине, нападавшие похитили 800 тысяч рублей и скрылись.

Уголовное дело направили для рассмотрения.

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