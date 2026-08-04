В Брянской области на карьере утонул мужчина

2026, 04 августа 08:12

Тело погибшего подняли водолазы, обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Выгоничском районе Брянской области 3 августа на местном карьере в населенном пункте Скрябино произошла гибель мужчины. Сообщение о происшествии поступило в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области.

Тело погибшего было поднято водолазами ВПСО ГКУ «БПСЦ» дежурной водолазной станции № 1. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.