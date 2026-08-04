В брянском селе Лопазно прошла диспансеризация пожилых и маломобильных жителей

2026, 04 августа 14:50

Мобильная бригада Суражской центральной районной больницы провела осмотр в отдаленном населенном пункте.

В селе Лопазно Суражского района Брянской области мобильная бригада медиков провела диспансеризацию пожилых людей и маломобильных пациентов. Врачи измерили артериальное давление, взяли анализы крови на сахар и холестерин, а также сделали электрокардиограмму. Особое внимание уделили профилактике хронических заболеваний и контролю состояния здоровья.

В департаменте здравоохранения Брянской области отметили, что профилактика всегда остается в приоритете, а диспансеризация позволяет выявлять болезни на ранних стадиях. Ранее комплексные исследования прошли жители сел Усох, Ратчино и деревни Белилово.