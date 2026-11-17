Пауэрлифтеры из Брянска завоевали пять золотых медалей в Орле

2026, 17 ноября 12:45

Пауэрлифтеры из Брянска завоевали пять золотых медалей в Орле. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Орле состоялись чемпионат и первенство Орловской области по пауэрлифтингу. В троеборье состязались более 60 спортсменов из разных регионов.

Воспитанники спортшколы «Олимп» города Брянска продемонстрировавшие высокий уровень подготовки.

Мария Музалева Мария в весовой категории 69 кг заняла первое место. Также девушка завоевала золотую медаль в абсолютном зачёте среди девушек до 18 лет.

Высшие награды завоевали Матвей Володин, Иван Леонов и Михаил Ермаков. Михаил Шатов Михаил в весовой категории 74 кг стал бронзовым призёром соревнований.