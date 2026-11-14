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Культура

Писатель из Брянска завоевал Гран-при международного конкурса

2026, 14 ноября 13:49
Писатель из Брянска завоевал Гран-при международного конкурса
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Писатель из Брянска завоевал Гран-при международного конкурса «ПРОгород». Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

 

Оргкомитет международного литературно-художественного конкурса «ПРОгород» определил победителей и призёров в 2026 году. Участие в нём приняли авторы из разных регионов России, а также из Беларуси, Израиля, Испании и Финляндии. Темой произведений был выбран интерьер.

Гран-при конкурса завоевал писатель из Брянска Евгений Манжеев с рассказом «Комната цвета Бардо». Он написан в русле мейнстрима.

«В одночасье возникла идея отсутствия экстерьера – мира, в котором у героя нет ничего внешнего, лишь внутреннее. Вавилонская библиотека, вселенная, сознание. Я попытался сделать интерьер частью самого героя: его памятью, страхами, его развитием. Вложить в него собственные переживания и образы, знакомые каждому», – рассказал победитель.

Рассказ брянского автора напечатан в сборнике по итогам конкурса. Лауреатов наградят 21 ноября в Москве.

Проект «ПРОгород» появился в Брянской области в 2017 году. В 2019 году конкурс попал в шорт-лист Профессиональной туристической премии «События России».

 

Фото из личного архива Евгения Манжеева

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