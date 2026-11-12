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Образование

23 учебных заведений Брянской области поучаствовали в «Фестивале профессий»

2026, 12 ноября 18:30
23 учебных заведений Брянской области поучаствовали в «Фестивале профессий»
Источник фото

23 учебных заведений Брянской области поучаствовали в «Фестивале профессий». Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки. 

 

6 ноября во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошла общегородская ярмарка учебных мест «Фестиваль профессий: твой старт в мир карьеры!». Мероприятие организовал кадровый центр «Работа России». Свои площадки представили 23 средних и высших профессиональных учебных заведения Брянской области. Также участие приняли предприятия региона, готовые заключать договоры целевого обучения. 

Ярмарку посетили более тысячи школьников 9–11 классов. Подростки и их родителям узнали о программах обучения, условиях поступления и количестве бюджетных мест. А интерактивные зоны позволили ребятам попробовать любую профессию на себе.

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