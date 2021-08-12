Брянские родители получили более 35 миллионов рублей за летний отдых детей

Кэшбек выплатили тем, кто выбрал для отдыха местные лагеря и санатории.

Брянские родители получили в виде кэшбека более 35 миллионов рублей за поездку детей в лагерь или санаторий, расположенные на территории региона. Одним из условий получения выплаты была оплата картой «Мир».

Как сообщает на своей странице в соцсети губернатор Александр Богомаз, за три летние оздоровительные смены с июня по июль брянцы приобрели более 4100 путевок для отдыха и оздоровления детей. В программе участвовали стационарные государственные и коммерческие организации.