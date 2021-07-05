Брянский автомобильный завод расширит производственные мощности

На предприятии появятся новые рабочие места.
Брянскому автомобильному заводу выделят девять земельных участков по улице Сталелитейной. Об этом сообщила глава Брянска марина Дбар.
На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Брянской области Александр Богомаз подписал соглашение о сотрудничестве между региональным правительством и концерном «Алмаз-Антей».
«Подписанное соглашение позволит модернизировать и развить производственные мощности Брянского автомобильного завода. На его территории планируется строительство административных зданий, производственных цехов, нового учебного центра. Инвестиции в этот грандиозный проект составят 12 миллиардов рублей. Для города это новые налоговые поступления и дополнительные рабочие места», – отметила Марина Дбар.
30.06.2021 15:17
Больше половины железнодорожников МЖД прошли вакцинацию против Covid-19
На Московской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественной двухкомпонентной вакцины «Спутник V» привиты 45436 работника столичной магистрали, что составляет 60,5% от общего числа сотрудников МЖД. Вторым компонентом вакцинированы 40834 человека. В первую очередь прививку делают сотрудники, обеспечивающие безопасность движения поездов – проводники пассажирских вагонов, диспетчеры,
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Наша Хатынь
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В пешей доступности
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30.06.2021 15:04
Добрая сила «Красной гвоздики»
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Кройка и шитьё. Как получить востребованную рабочую профессию?
Успехи в развитии лёгкой промышленности Смоленщины и наращивание объёмов производства профильными предприятиями породили большой спрос на квалифицированных швей и как следствие – дефицит представителей этой рабочей профессии в регионе. Впрочем, подобная ситуация характерна для отрасли в целом по стране. Областные власти активно работают над решением данной проблемы. Один из механизмов – создание в смоленских школах