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Криминал

Кражу 25 тысяч рублей с банковского счёта раскрыли брянские стражи порядка

2026, 20 октября 14:38
Кражу 25 тысяч рублей с банковского счёта раскрыли брянские стражи порядка
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Кражу 25 тысяч рублей с банковского счёта раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В полицию обратился 66-летний житель Навли. Мужчина потерял мобильный телефон. После восстановления SIM-карты он обнаружил, что с его счёта были осуществлены два перевода на 25 тысяч рублей. 

Правоохранители установили личность подозреваемой в хищении. 23-летняя жительница Унечи ранее закон не нарушала. 

Женщина подобрала чужой телефон на улице. Она переставила SIM-карту в свой телефон и при помощи смс-сообщения перевела деньги себе на счёт. 

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Причиненный потерпевшему ущерб фигурантка возместила. 

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