Кражу 25 тысяч рублей с банковского счёта раскрыли брянские стражи порядка

2026, 20 октября 14:38

Кражу 25 тысяч рублей с банковского счёта раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 66-летний житель Навли. Мужчина потерял мобильный телефон. После восстановления SIM-карты он обнаружил, что с его счёта были осуществлены два перевода на 25 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность подозреваемой в хищении. 23-летняя жительница Унечи ранее закон не нарушала.

Женщина подобрала чужой телефон на улице. Она переставила SIM-карту в свой телефон и при помощи смс-сообщения перевела деньги себе на счёт.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Причиненный потерпевшему ущерб фигурантка возместила.