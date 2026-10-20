Кражу 25 тысяч рублей с банковского счёта раскрыли брянские стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.
В полицию обратился 66-летний житель Навли. Мужчина потерял мобильный телефон. После восстановления SIM-карты он обнаружил, что с его счёта были осуществлены два перевода на 25 тысяч рублей.
Правоохранители установили личность подозреваемой в хищении. 23-летняя жительница Унечи ранее закон не нарушала.
Женщина подобрала чужой телефон на улице. Она переставила SIM-карту в свой телефон и при помощи смс-сообщения перевела деньги себе на счёт.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Причиненный потерпевшему ущерб фигурантка возместила.