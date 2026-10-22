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Общество

Почётные грамоты от главы и мэра Брянска получили два ветерана спорта

2026, 22 октября 09:43
Почётные грамоты от главы и мэра Брянска получили два ветерана спорта
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Почётные грамоты от главы и мэра Брянска получили два ветерана спорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации. 

 

20 октября заместитель главы Брянской городской администрации Александр Гаврилов встретился с заслуженным ветеранам спорта Муратом Тимиргалеевым и Валерием Аксёновым. В 2026 году брянским тренерам исполнилось по 80 лет.

«Вы внесли большой вклад в развитие спорта в нашем городе. Каждый из вас являет для нас пример благородного труда. Более полувека своей жизни вы отдали воспитанию юных брянских спортсменов», — подчеркнул заммэра.

От лица главы города Марины Дбар и главы городской администрации Александра Макарова Александр Гаврилов вручил ветеранам почётные грамоты. Они в свою очередь поблагодарили администрацию за вклад в укрепление материально-технической базы спортивных залов школ и поддержку ветеранского спортивного сообщества.

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