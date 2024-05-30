Брянский эксперт Сергей Горелов назвал изменения налоговой системы движением к социализму

Изменения в налоговой системе готовят в России. Они призваны снизить бюджетный дефицит, реализовать долгосрочные инвестиционные проекты, выравнять условия для развития бизнеса. Также поддержку в виде возврата НДФЛ получат семьи с двумя и более детьми. Влияние изменения налоговой системы на социально-экономическое положение регионов обсудили в «Экспертном клубе».

Брянский эксперт Сергей Горелов подчеркнул, что налоговая реформа добавит социализма в экономику.

«Повышение налога на прибыль коснётся крупных предприятий, чему их акционеры вряд ли будут рады. Государство же получит дополнительные ресурсы, предоставляя, при этом, налоговые стимулы для инновационного бизнеса и компаний из обрабатывающих отраслей», – отметил эксперт.

Сергей Горелов добавил, что государство получит новый инструмент управления экономикой, а предпринимателей это простимулирует к модернизации и повышению производительности.

«Малый бизнес, с одной стороны, подрастёт – границы его расширятся, но переросших короткие штанишки МСП ждёт испытание оплатой НДС, но в щадящем режиме», – уточнил эксперт.

Сергей Горелов добавил, что этот налог открывает малому бизнесу к госконтрактам.

«Добавим сюда совершенно социальное изменение НДФЛ и получим картину общего сдвига к социализму. Полагаю, это оценят как широкие массы населения, так и большая часть предпринимателей», – заключил эксперт.