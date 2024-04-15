Брянский эксперт Сергей Горелов оценил важность ведущих профориентационную работу педагогов

Участниками национальной премии по профориентации «Россия – мои горизонты» стали педагоги-навигаторы из Брянской области. Брянский эксперт Сергей Горелов оценил значимость таких специалистов для страны.

«Преклоняюсь перед педагогами, ведущими профориентационную работу. Ума не приложу, как объяснить детям, что современный мир материального производства сложен, и что экономике сегодня нужны меланжисты и фильерщики, пульфонщики и гелиотрописты, рекуператорщики, инокуляторщики, бакелизаторщики, шихтовары. Ведь даже многие взрослые не знают о существовании таких профессий. Для большинства оператор – это человек с видеокамерой. Но ведь есть операторы круглочесальных машин, операторы проходных сушил, рыхлительно-щипательных машин, элионных процессов и даже операторы изготовления ровинга», – подчеркнул эксперт.

Сергей Горелов назвал специалистов по профориентации гениальными людьми, решающими наиважнейшую задачу.

«Именно они помогают детям найти себя в жизни и, значит, обеспечивают страну мотивированными молодыми специалистами», – заключил Горелов.