На Петербургском международном экономическом форуме собрались более 18 тысяч гостей из 139 стран. В своем выступлении на форуме Президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на давление со стороны коллективного Запада наша страна показала свою конкурентоспособность. Участники «Экспертного клуба» обсудили влияние санкционной войны на российскую экономику.

Брянский эксперт Сергей Горелов подчеркнул, что попытки изолировать Россию были хитростью.

«В 2023 году США в три раза увеличили объемы закупки урана из России, Польша втрое нарастила импорт российских удобрений, латвийская государственная компания поставляет в Россию марганцевую руду на сотни миллионов долларов. Прямо сейчас Евросоюз продолжает наращивать закупки российского зерна, Франция вырвалась на первое место по закупкам российского газа, Германия в пять раз нарастила закупки российского алюминия», – рассказал эксперт.

Сергей Горелов добавил, что политические взгляды лидеров стран Запада не мешают предпринимателям сотрудничать с Россией, а лишь влияют на цены из-за поиска обходных путей.

«Например, экономика Киргизии взлетела ракетой. Этот рост обеспечили авторы антироссийских санкций, а оплатил европейский бизнес», – уточнил эксперт.

Брянские эксперт подчеркнул, что экономический форум стал приглашение к взаимовыгодному взаимодействию.

«Полагаю, этот сигнал дошел до получателей, и уже не на Форуме, не публично, запущенные процессы продолжатся. Опасаясь лишь своих безумных политиканов, загораживающих гостеприимно распахнутую Россией дверь, западный бизнес продолжит искать возможность «прорубить окно в Россию», – заключил Сергей Горелов.