Орловский губернатор добирался с ПМЭФ через аэропорт Брянска

«Неожиданную встречу» запечатлели на фото.

Губернатора Орловской области Андрея Клычкова встретили в Международном аэропорту Брянск. Клычков посчитал целесообразным вернуться с Петербургского международного экономического форума самолетом, чтобы затем добраться до Орла.

«Неожиданная встреча в Брянском аэропорту. Клычков вернулся с ПМЭФ не в Орел, а в Брянск. А говорят, аэропорт не нужен Орлу», – отметил в соцсети автор снимка – координатор Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

«Целое поколение управленцев похоронило идею международного аэропорта в Орле…», «Тут челядь взялась решать, что нужно в губернии, а что нет. Ну, тупые…» – комментируют орловчане.