ПМЭФ позволил привлечь новые инвестиции в развитие Брянской области

В рамках форума подписан целый ряд важных для региона соглашений о сотрудничестве.

XXV Петербургский международный экономический форум, в эти дни проходящий в Северной столице, позволил привлечь новые инвестиции в развитие Брянской области.

Так, АПХ «Мираторг» реализует в Брянской области сразу несколько крупных инвестиционных проекта.

Размер инвестиций в проекты ООО «Мираторг-Курск» составит 8,2 миллиарда рублей. На «Строительство на территории Брянской области трех свиноводческих комплексов на 10 800 свиноматок и племенного завода» предусмотрено 4,4 миллиарда рублей; на «Строительство на территории Брянской области трех свиноводческих комплексов на 10 600 свиноматок и хрячника на 160 голов» – 3,8 миллиарда рублей. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

Подразделение компании – ООО «Брянский бройлер» реализует второй этап проекта «Расширение комплекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят бройлеров» на 2,9 миллиарда рублей. С 2022 года предприятие получает государственную поддержку в форме налоговых льгот. Ввод в эксплуатацию также состоится в 2022 году.

1,4 миллиарда рублей составит размер инвестиций в строительство мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур в 2022-2023 годах ООО «Р. Л. Брянск».

Еще два инвестиционных проекта воплотит в жизнь один из флагманов брянской экономики – АО «Метаклэй».

На строительство второй очереди полигона ТКО с площадкой компостирования отходов в Большом Полпино предусмотрено 864 миллиона рублей. Инвестиционные вложения запланированы на 2023-2026 годы.

Размер инвестиций в реализацию проекта «Создание оксоразлагаемой полимерной композиции на основе полиолефинов и наполнителя, содержащего соли переходных металлов, с последующей организацией производства изделий (заглушки-BIO) из инновационного материала для нужд нефтегазового комплекса» составит 250 миллионов рублей.

Также в рамках форума подписан целый ряд важных для региона соглашений о сотрудничестве. 17 июня заключены соглашения между Правительством Брянской области и Правительством Пензенской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2023-2024 годы, а также соглашение между Правительством Брянской области и Правительством Орловской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022‒2024 годы.

Соглашения между регионами предусматривают не только тесное экономическое взаимодействие, но и сотрудничество в области туризма, молодежной политики, здравоохранения, физической культуры и спорта, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды и транспорта.