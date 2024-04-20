Брянский эксперт Сергей Горелов прокомментировал поручение Президента России

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам поездки в Ставропольский край. Они касаются развития сферы сельского хозяйства. В частности, речь в них идет о разработке мер поддержки аграриев, льготах для сельхозпредприятий, развитие промышленности для обеспечение фермером отечественным оборудованием и химией.

Участник «Экспертного клуба» из Брянской области Сергей Горелов подчеркнул, что поручение Президента России напрямую касается Брянской области.

«Надеюсь, Правительство не подведёт, и реализация поручения Президента позволит экономике Брянской области подняться на новую высоту», — уверен эксперт.