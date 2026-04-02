Брянский губернатор подписал «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции

2026, 02 апреля 15:44
Брянский губернатор подписал «дорожную карту» по содействию развитию конкуренции. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился со статс-секретарем–заместителем руководителя ФАС России Сергеем Пузыревским. Они обсудили итоги первого в этом году семинара-совещания территориальных органов Федеральной антимонопольной службы России в Центральном федеральном округе, которое прошло в регионе.

«В феврале текущего года Правительство России утвердило обновленный Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. Все регионы должны принять региональные «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции на ближайшие пять лет. Сделать это необходимо до 1 мая 2026 года. Наш регион выполнил это требование первым в стране. Сегодня после согласования ФАС России мной подписана «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции в Брянской области на ближайшие пять лет», – уточнил Александр Богомаз.

Сергей Пузыревский отметил, что все отрасли экономики Брянской области находятся на среднем или высоком уровне развития, экономический потенциал региона активно развивается несмотря на трудности.

«Несмотря на непростую ситуацию, в которой находится наш приграничный регион, экономика Брянской области демонстрирует устойчивую динамику роста. Благодаря этому, а также поддержке федерального центра у нас есть возможности, чтобы исполнять все обязательства перед нашими жителями», – заключил губернатор.

