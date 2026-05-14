Александр Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку

2026, 14 мая 12:03

Александр Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку. Он разместил пост в своих соцсетях.

«Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала», – подчеркнул Александр Богомаз.

Бывший губернатор поблагодарил жителей региона за единство и сплоченность, достигнутые результаты и любовь к Родине. Он подчеркнул, что вывести регион в лидеры по ключевым направлениям и реализовать важные проекты помогла совместная работа.

«Как и во все времена, Брянская область была и остается надежным оплотом своего Отечества. Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку, спасибо вам за это!» – заключил Александр Богомаз.