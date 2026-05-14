Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Александр Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку

2026, 14 мая 12:03
Александр Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку
Источник фото

Александр Богомаз поблагодарил жителей Брянской области за поддержку. Он разместил пост в своих соцсетях. 

«Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала», – подчеркнул Александр Богомаз. 

Бывший губернатор поблагодарил жителей региона за единство и сплоченность, достигнутые результаты и  любовь к Родине. Он подчеркнул, что вывести регион в лидеры по ключевым направлениям и реализовать важные проекты помогла совместная работа. 

«Как и во все времена, Брянская область была и остается надежным оплотом своего Отечества. Весь период в должности губернатора Брянской области я ощущал вашу поддержку, спасибо вам за это!» – заключил Александр Богомаз.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Две девушки пострадали в ДТП на трассе в Карачевском районе накануне
14 мая 17:26
Две девушки пострадали в ДТП на трассе в Карачевском районе накануне
Брянские акробатки привезли из Орла две бронзовые медали
14 мая 16:27
Брянские акробатки привезли из Орла две бронзовые медали
Грузовик столкнулся с иномаркой на трассе в Унечском районе
14 мая 15:49
Грузовик столкнулся с иномаркой на трассе в Унечском районе

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15169) брянск (6947) ДТП (2750) ГИБДД (2303) прокуратура (2102) уголовное дело (2051) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1664) мчс (1542) коронавирус (1272) дороги (1070)