Брянский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с концерном «Белгоспищепром»

Губернатор Брянской области подписал соглашение о сотрудничестве с председателем концерна «Белгоспищепром». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Александр Богомаз встретился с председателем концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. Они подписали Программу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Брянской областью на ближайшие три года.

После этого делегация регина посетила кондитерскую фабрику «Коммунарка», которая входит в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».