Брянский губернатор подписал соглашение о сотрудничестве с концерном «Белгоспищепром»
Губернатор Брянской области подписал соглашение о сотрудничестве с председателем концерна «Белгоспищепром». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Александр Богомаз встретился с председателем концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. Они подписали Программу развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Брянской областью на ближайшие три года.
После этого делегация регина посетила кондитерскую фабрику «Коммунарка», которая входит в состав Белорусского государственного концерна пищевой промышленности «Белгоспищепром».
Читайте также
Новости регионов
Турнир дружбы
Соревнования «Лиги Дружбы Россия-Беларусь» стали частью проекта к 90‑летию Юрия Гагарина «Знаете, каким он парнем был!». Среди участников были спортсмены из разных городов России, а также Республики Беларусь и Казахстана. Фестиваль прошёл в академии спорта при поддержке «Единой России», Концерна «Росэнергоатом» и Федерации баскетбола региона. Состязания для сильнейших За звание лучших боролись девушки и юноши из Минска, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Обнинска, Тулы, Казани,
Zа Самбо
В Смоленске прошли соревнования по самообороне без оружия. В середине февраля Смоленск стал настоящей столицей самбо. В Дворец спорта «Юбилейный» съехались спортсмены из районов нашего региона и самбисты из Брянской области. Более 100 молодых спортсменов стали участниками турнира, который вот уже 15 лет проводят в честь Василия Ефимовича Рублевского — первооткрывателя самообороны без оружия в Смоленской