Брянский губернатор принимает жалобы на невыплату зарплаты в локдаун

Он пообещал лично передавать информацию о скупых работодателях в контролирующие органы.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил о мерах поддержки работодателей во время нерабочих дней и призвал сообщать ему о невыплате зарплаты.

«У нас сегодня действуют меры федеральной поддержки для тех, кто сейчас не работает. Государство выплачивает работодателю на каждого работника минимальную зарплату. Если такого не происходит и человек работает официально, то у него есть все основания обратиться в прокуратуру, трудовую инспекцию. Система отработана. А если работник не оформлен по трудовому кодексу, работает неофициально, то это тоже повод контролирующих органов взять этого работодателя под контроль. В нерабочие дни все бюджетники: учителя, тренеры, работники культуры, воспитатели – получают зарплату», – сказал Богомаз.

По его словам, «проблема есть только там, где люди официально не устроены на работу».

«Но, как я уже сказал, это поле деятельности налоговой и прокуратуры. Можно мне сообщать. Я сам передам такую информацию для проверки», – пообещал брянский губернатор.