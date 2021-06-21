Брянский губернатор раскритиковал белгородские поля

По словам Александра Богомаза, белгородский рапс уступает брянскому.

Губернатор Александр Богомаз заявил о более высоких показателях сельского хозяйства Брянской области по сравнению с Белгородской.

«Мы проехали поля по Орловской области, Курской, Белгородской. Да, белгородские поля все ровненькие, качество земли, конечно. Но если выйти в поле и посмотреть, то там рапс – 9-10 отростков от одного растения, а у нас – 15-20, то же самое касается и пшеницы: качество почвы у нас гораздо хуже, а урожаи выше! Мы умеем работать с землей, понимаем перспективы и задачи», – сообщил Богомаз на заседании круглого стола в Брянском государственном аграрном университете.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в свою очередь поблагодарил брянского губернатора за развитие агропромышленного комплекса.

«Мы видим, что за последние годы агропромышленный комплекс Брянской области совершил серьезный рывок, мы видим заметный прогресс», – сообщил он.