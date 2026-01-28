Брянский губернатор встретился с директорами российско-белорусского предприятия

2026, 28 января 14:16

Брянский губернатор обсудил перспективы развития с директорами российско-белорусского предприятия. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Накануне губернатор Брянской области Александра Богомаза встретился с гендиректором ОАО «Гомсельмаш» Виталием Шелегом и гендиректором АО «Брянсксельмаш» Андреем Шилиным. Речь шла о перспективах развития совместного предприятия.

«Брянсксельмаш» производит и поставляет сельскохозяйственную технику на российский и зарубежные рынки. В 2025 году предприятие произвело техники на 4,5 млрд рублей и уплатило 1,3 млрд рублей налогов. Работают там свыше 400 человек. В собственном конструкторском бюро разрабатываются новые образцы сельскохозяйственной техники.

«В планах руководства предприятия максимально развивать брянскую площадку, модернизируя производство и расширяя линейку продукции. Уже реализовано несколько крупных производственных проектов. В августе прошлого года «Брянсксельмаш» ввел в эксплуатацию новый окрасочно-сушильный комплекс, который позволил увеличить пропускную способность участка покраски деталей и снизить трудоемкость. Инвестиции составили порядка 350 млн рублей» , – уточнил Александр Богомаз. .

Также на предприятии выпускают новый высокопроизводительный самоходный кормоуборочный комбайн. Также полевые испытания прошёл опытный образец селекционного зерноуборочного комбайна пропускной способностью 1,3 килограмм в секунду. В ближайшее время он выйдет в серийное производство.