Брянские самбисты завоевали три медали на всероссийском турнире

2026, 11 марта 12:45
Брянские самбисты завоевали три бронзовые медали на всероссийском турнире в Смоленской области. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В городе Гагарин в Смоленской области в тридцатый раз прошёл всероссийский турнир по самбо. Его посвятили памяти первого космонавта Юрия Гагарина. За медали боролись более 150 самбистов из 24 регионов. 

Воспитанники спортивной школы по борьбе города Брянска Данил Маркатов и Станислав Шкрум завоевали бронзовые медали. Также третье место занял спорммен школы «Торпедо» Данил Юркевич.

