Брянский губернатор встретился с руководителем концерна «Белгоспищепром»

«Мы работаем почти с сотней стран, но самый большой объем товарооборота, 66,5%, приходится на Республику Беларусь. В прошлом году внешнеторговый оборот Брянской области и Республики Беларусь составил 888,2 млн долларов, за январь-март 2023 года — 192,6 млн долларов (132,8% к соответствующему периоду 2022 года)», – отметил Александр Богомаз.

На агропромышленную выставку «День брянского поля» из Республики Беларусь приехал руководитель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков. С губернатором региона Александром Богомазом они обсудили торгово-экономическое сотрудничество и наращивание товарооборота.

Губернатор Брянской области обсудил сотрудничество с руководителем белорусского концерна «Белгоспищепром». Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Железнодорожники провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел» в Смоленской области Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о

Детский спорт, переплаты за ОДН и «земельные» вопросы Председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов провел прием граждан в Смоленске (Не) доступный спорт Боксерский клуб «Кожаная перчатка» был создан в конце 80-х годов прошлого века, воспитал и выпустил десятки талантливых спортсменов, мастеров спорта. – Нам есть чем гордиться. Мы воспитали много достойных ребят, которые добились не только спортивных успехов, но и связали свою жизнь

Ремонт и дооснащение Чем помогут Тёмкинскому району? На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин совершил рабочую поездку в Тёмкинский район, где встретился и пообщался с местными жителями и посетил ряд социальных объектов. На встречу с главой региона пришли более 200 человек. «Очень рад тому, что столько неравнодушных тёмкинцев нашли время, чтобы обсудить развитие района. Перечень вопросов, с которыми

Поправить здоровье В Смоленской области до конца года откроется Центр медицинской реабилитации для участников СВО. Деньги на эти цели — 50 млн рублей — Смоленская область получит из федерального бюджета. Необходимые средства выделены благодаря поддержке правительства и лично Михаила Мишустина. Подробнее о важном проекте рассказал врио губернатора Василий Анохин. «Центр разместится на базе больницы медицинской реабилитации на

Автобусное сообщение Смоленская область продолжает обновлять общественный транспорт. В ближайшее время регион закупит новые автобусы, которые направят в том числе и в районы. Новостью со смолянами поделился врио губернатора Василий Анохин. «Наш регион получит 400 млн рублей на приобретение нового общественного транспорта. На эти деньги мы закупим 61 современный автобус. Направим автобусы в Смоленск, Ельню, Духовщину, Монастырщину,