Брянский губернатор встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей

2026, 10 апреля 11:23

Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне встретился с вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Сергеем Мытенковым. Они обсудили итоги работы Брянской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей.

«Люди — это самое главное, что есть и в Брянской области, и в России. Основа предпринимательства — конечно, трудовые коллективы. Без людей невозможно успешно заниматься бизнесом», – подчеркнул Сергей Мытенков.

Александр Богомаз отметил, что приграничный регион хоть и находится в сложных условиях, но продолжает жить и развиваться.

«Работают промышленные и сельскохозяйственные предприятия, которые возглавляют умные, грамотные, успешные руководители», – заключил губернатор.