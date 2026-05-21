2026, 21 мая 17:38
Брянские каратисты привезли 11 медалей с чемпионата России в Орле
Брянские каратисты привезли 11 медалей с чемпионата России в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

 

В Орле на прошлой неделе состоялся чемпионат России по всестилевому каратэ. За медали и право войти в сборную страны боролись 727 спортсмена из 55 регионов.  

Золотые медали завоевали брянские каратисты Александра Гордеева, Михаил Жевна  и Илья Лякишев. Второе место заняли Алёна Шатоба, Фёдор Михалев и Иван Трофименко. Бронзовые награды достались Артёму Поспелову, Даниилу Моисееву, Илье Лякишеву, Александре Гордеевой и Елизавете Зоновой.

Представители Брянской федерации по всестилевому каратэ Михаил Жевна, Алёна Шатоба, Фёдор Михалев и Иван Трофименко выполнили норматив «Мастер спорта России».

