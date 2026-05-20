Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Препараты брянской станции крови спасают жизни пациентов в приграничных районах

2026, 20 мая 14:25
Препараты брянской станции крови спасают жизни пациентов в приграничных районах
Источник фото

Препараты брянской станции крови спасают жизни пациентов в приграничных районах. Об этом рассказали в соцсетях медицинского учреждения.

 

Специалисты Брянской станции переливания крови разрабатывают препараты компонентов крови. Они востребованы для оказания помощи бойцам военными медиками в зоне СВО.

Также компоненты крови помогают спасать жизни пациентов в медицинских организациях региона, особенно в приграничных районах. Так, в эпицентре атак ВСУ назодится Климовская центральная районная больница.

«В данное учреждение был доставлен пациент с диагнозом МВТ, осколочные проникающие ранения брюшной полости и плевральной полости, массивная кровопотеря, геморрагический шок второй–третьей степени. При поступлении состояние пациента было крайне тяжелым. Пациент нуждался в оперативном пособии. С целью стабилизации состояния пациента врачами Климовской ЦРБ была выполнена срочная трансфузия двух доз лиофилизированной (сухой) плазмы и одной дозы эритроцитной взвеси. Пациент был стабилизирован, прооперирован. После этого направлен в специализированный центр для дальнейшего лечения», — рассказали сотрудники брянской станции крови.

В этот же день медики ЦРБ спасли ещё одного пациента с тяжёлыми ранениями и кровопотерей. Для его реанимации примерили криопреципитат и лиофилизированную плазму. Кровотечение остановилось и пациента смогли в экстренном порядке прооперировать. Сотрудники Климовской ЦРБ отметили, что сухие компоненты крови повышают скорость оказания экстренной медицинской помощи и увеличивают шансы на выживание людей.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

11-кратный абсолютный чемпион Мира по армлифтингу впервые сдал кровь в Брянске
11 февраля 12:35
11-кратный абсолютный чемпион Мира по армлифтингу впервые сдал кровь в Брянске
На сообщество Брянской станция переливания крови подписались свыше 10 тысяч человек
14 января 11:57
На сообщество Брянской станция переливания крови подписались свыше 10 тысяч человек
Иммунизацию доноров провели в Брянске
14 февраля 18:00
Иммунизацию доноров провели в Брянске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15234) брянск (6953) ДТП (2757) ГИБДД (2309) прокуратура (2108) уголовное дело (2057) Александр Богомаз (1998) суд (1790) авария (1668) мчс (1545) коронавирус (1272) дороги (1075)