Препараты брянской станции крови спасают жизни пациентов в приграничных районах

2026, 20 мая 14:25

Препараты брянской станции крови спасают жизни пациентов в приграничных районах. Об этом рассказали в соцсетях медицинского учреждения.

Специалисты Брянской станции переливания крови разрабатывают препараты компонентов крови. Они востребованы для оказания помощи бойцам военными медиками в зоне СВО.

Также компоненты крови помогают спасать жизни пациентов в медицинских организациях региона, особенно в приграничных районах. Так, в эпицентре атак ВСУ назодится Климовская центральная районная больница.

«В данное учреждение был доставлен пациент с диагнозом МВТ, осколочные проникающие ранения брюшной полости и плевральной полости, массивная кровопотеря, геморрагический шок второй–третьей степени. При поступлении состояние пациента было крайне тяжелым. Пациент нуждался в оперативном пособии. С целью стабилизации состояния пациента врачами Климовской ЦРБ была выполнена срочная трансфузия двух доз лиофилизированной (сухой) плазмы и одной дозы эритроцитной взвеси. Пациент был стабилизирован, прооперирован. После этого направлен в специализированный центр для дальнейшего лечения», — рассказали сотрудники брянской станции крови.

В этот же день медики ЦРБ спасли ещё одного пациента с тяжёлыми ранениями и кровопотерей. Для его реанимации примерили криопреципитат и лиофилизированную плазму. Кровотечение остановилось и пациента смогли в экстренном порядке прооперировать. Сотрудники Климовской ЦРБ отметили, что сухие компоненты крови повышают скорость оказания экстренной медицинской помощи и увеличивают шансы на выживание людей.