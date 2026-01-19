Брянский колледж вошёл в федеральный проект«Агропрофи»

Брянский колледж вошёл в федеральный проект«Агропрофи». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел оперативное совещание с заместителями. Речь шла о реализации в регионе федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе».

Для решения проблемы кадрового дефицита в сельском хозяйстве, на базе школ появились агротехнологические классы. В прошлом году в Брянском, Выгоничском, Стародубском, Севском и Погарском районах появилось 10 классов такой направленности. В этом году в 10 районах создадут ещё 15.

Проект «Агропрофи» направлен на поддержку техникумов и колледжей, готовящих кадры для сельского хозяйства.

«Из 76 проектов со всей страны Минсельхозом России было отобрано только 18, в их числе — наш проект развития Агротехнологического колледжа им. П.Д. Рылько. В течение трех лет из консолидированного бюджета на это будет выделено более 586 млн рублей», – уточнил Александр Богомаз. .