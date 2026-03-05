Футболисты «Спартака» выиграли первенство Брянской области

Футболисты «Спартака» выиграли первенство Брянской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Накануне в спортзале ДК Кравцова в Брянске завершилось первенство области по футзалу. Участие в турнире приняли юноши 2012 года рождения.

В финале играли четыре лучших команды из Брянска и Клинцов. Третье место, набрав 4 очка заняли футболисты спортшколы «Партизан». На вторую ступень пьедестала почёта поднялись воспитанники спортшколы имени Шкурного города Клинцы.

Главный трофей первенства завоевала команда Футбольной Академии «Спартака». Они набрали семь очков.