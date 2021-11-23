Брянский малый и средний бизнес увеличил налоговые отчисления в пандемию

Объем платежей вырос по сравнению с прошлым годом почти на четверть.

В Правительстве Брянской области заявили о положительной динамике развития субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе.

По состоянию на 1 ноября объем налоговых платежей по специальным налоговым режимам по состоянию превысил уровень 2020 года на 24,2% и составил 4 миллиарда рублей, увеличившись в 2,1 раза к уровню 2014 года.

На 1 января этого в Брянской области насчитывался 36 681 субъект малого и среднего предпринимательства, тогда как на 1 ноября – уже 36 928.

По состоянию на 30 июня численность брянцев, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, составила 148 500 человек при плановом значении на 2021 год 144 359 человек.