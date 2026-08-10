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В Дятьково для брянцев в День физкультурника провели турнир «Оранжевый мяч»

2026, 10 августа 10:07
В Дятьково для брянцев в День физкультурника провели турнир «Оранжевый мяч»
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Соревнования по баскетболу 3х3 были посвящены Году единства народов России.

 

В Дятьково Брянской области на универсальной площадке спортшколы «Электрон» 8 августа прошли финальные игры Всероссийских массовых соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». За награды боролись 50 команд из Брянска и Брянской области в различных возрастных категориях.

Победители и призеры получили кубки, медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации. Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил участников с успешным выступлением.

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