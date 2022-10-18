Брянским ИП могут дать неделю отсрочки перед мобилизацией

Брянские индивидуальные предприниматели и их коллеги по всей стране могут получить право на отсрочку перед отправкой войска в случае их призыва перед частичной мобилизацией.

Соответствующий законопроект планирует рассмотреть Госдума.

По замыслу депутатов, отсрочка на семь дней перед отправкой в войска позволит предпринимателям уладить оргвопросы по бизнесу, связанные с их призывом.

В нижнюю палату парламента внесен также законопроект о кредитных каникулах для ООО с единственным учредителем в случае, если тот попадет под частичную мобилизацию.