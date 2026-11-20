Суд обязал чиновников убрать свалку в Погаре

2026, 20 ноября 10:01

Суд обязал чиновников убрать свалку в Погаре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Погарского района выявили нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства. В Погаре на улице Ананченко проверяющие обнаружили около площадки для сбора мусора навалы крупно-габаритных отходов. Кроме того, на контейнерах отсутствуют крышки.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция обязала местную администрацию оперативно устранить нарушения. Решение не вступило в законную силу.