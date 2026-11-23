19 сельхозпредприятий Брянщины получат компенсацию ущерба от атак ВСУ

2026, 23 ноября 12:17

19 сельхозпредприятий Брянщины получат компенсацию ущерба от атак ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделено почти 380 миллионов рублей на компенсация ущерба сельхозпредприятиям, пострадавшим при проведении контртеррористической операции, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Деньги получат 19 организаций агропромышленного комплекса Брянской области. Предприятиям компенсируют утрату сырья и готовой продукции, посевных площадей, гибель животных, уничтоженную недвижимость, технику и оборудование.