Цены на продукты в магазинах Брянщины остаются в пределах допустимых

Подсолнечное масло продается по 110 рублей за литр, сахар — до 36 рублей за 1 кг.

Сотрудники управления потребительского рынка и услуг Брянской области мониторят цены на социально значимые продукты, в том числе подсолнечное масло и сахар, в магазинах региона.

По состоянию на воскресенье, как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, не было выявлено ни одного случая завышения цен или проблемы дефицита продуктов.

По информации регионального оперштаба, товарные запасы магазины пополняют своевременно, многие товары предлагают по акциям или со скидками.

Ситуацию с ценами на продукты в оперштабе характеризуют как стабильную. Розничная цена на подсолнечное масло не превышает 110 рублей за 1 литр, сахар — 46 рублей за 1 кг.

Региональные торговые сети и производители продуктов присоединились к соглашению о снижении цен на социально значимые продукты. Информация для их включения в реестр оперативно передается в Минпромторг.