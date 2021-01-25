Цены на продукты в магазинах Брянщины остаются в пределах допустимых

Подсолнечное масло продается по 110 рублей за литр, сахар — до 36 рублей за 1 кг.
Сотрудники управления потребительского рынка и услуг Брянской области мониторят цены на социально значимые продукты, в том числе подсолнечное масло и сахар, в магазинах региона.
По состоянию на воскресенье, как сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса на Брянщине, не было выявлено ни одного случая завышения цен или проблемы дефицита продуктов.
По информации регионального оперштаба, товарные запасы магазины пополняют своевременно, многие товары предлагают по акциям или со скидками.
Ситуацию с ценами на продукты в оперштабе характеризуют как стабильную. Розничная цена на подсолнечное масло не превышает 110 рублей за 1 литр, сахар — 46 рублей за 1 кг.
Региональные торговые сети и производители продуктов присоединились к соглашению о снижении цен на социально значимые продукты. Информация для их включения в реестр оперативно передается в Минпромторг.
25.01.2021 13:12
В Смоленске ограничат движение на улице Лавочкина
В областном центре на улице Лавочкина в районе дома 3 ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации Смоленска. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по строительству фундамента под антенно-мачтовое сооружение будет ограничено движение транспортных средств с 25 января до 1 февраля в районе дома 3 по улице Лавочкина.
25.01.2021 12:59
Четыре человека эвакуировали из пожара в Смоленске
24 января около семи часов вечера на улице Соболева в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожарные отправились на возгорание произошло в одной из квартир жилого двухэтажного дома. Из задымленного помещения звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам были выведены четыре человека. Одного из спасенных, с целью исключить отравление продуктами горения,
24.01.2021 17:32
В Ярцеве и Смоленске нашли фальшивые купюры
Поддельные денежные знаки выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Две поддельные денежные купюры номиналом 5 000 рублей выявлены при пересчете денежных средств в отделении по Смоленской области Главного управления Центрального Банка России по ЦФО. В банк купюры с
24.01.2021 16:28
Водителям из Гагаринского и Руднянского районов грозит срок за пьяную езду
На смоленских дорогах поймали двух пьяных автомобилистов, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. На 1-м километре автодороги «Астахово-Мишино» Гагаринского района сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Ford Focus. У водителя по внешним признакам наблюдалось состояние алкогольного опьянения. Установлено, что в апреле 2020 года водитель, житель деревни Старики Гагаринского района 1991 года рождения, привлекался к административной ответственности
24.01.2021 16:09
В Рославльском районе при пожаре умерла женщина
Два смертельных пожара произошли в Смоленской области за один день, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. 24 января в двенадцать часов ночи пожарные отправились в село Екимовичи Рославльского района по сообщению о пожаре в жилом доме. На момент прибытия личного состава пожарной охраны бревенчатый дом был полностью охвачен пламенем. Пожар ликвидирован. В результате
23.01.2021 14:03
25 января в Смоленске отключат холодную воду
Несколько домов в Смоленске останутся без холодной воды 25 января. В связи с ремонтными и технологическими работами 25 января будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам: — с 09.00 до 17.00 – пр-т Строителей, 8, 10; — с 10.00 до окончания работ – ул. Крупской, 30а, 40, 40а, 40а (корп. 1), 44а, 44б, 44в, 46,