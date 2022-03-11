Дефицита продуктов в Брянской области нет

Для решения проблем в правительстве созданы четыре рабочие группы
Губернатор Брянской области в интервью на телеканале «Россия 24» рассказал о продовольственной безопасности региона и страны.
«Всё, что мы вырастили, мы вырастили в прошлом году. Всё, с чем мы сегодня работаем, — это и продукция животноводства, и молоко, и сопутствующие товары, которые получаются из молока (масло, сыр, творог), и мясные продукты, мясо птицы, мясо КРС, свинина, — выращивается на тех кормах, которые были получены в прошлом году. Я хочу успокоить всех жителей: основные продукты питания у нас есть, и они в достаточном количестве», — подчеркнул глава региона.
Александр Богомаз также отметил, что область и страна готовы к весенне-полевым работам.
«У нас сегодня в полном объёме имеется посевной материал, техника, все препараты для защиты растений. Мы полностью готовы. По той работе, которую мы проводили на протяжении последних лет, и той работе, которая проводилась в России по усилению, по строительству баз, строительству молочных ферм, птицеферм, тех же свиноводческих комплексов, мы имеем хороший задел», — уточнил губернатор.
Александр Богомаз, что проблемы будут с комплектующими материалами и со средствами защиты растений. Для решения подобных вопросов созданы четыре рабочие группы: по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности, по промышленности, по строительству и ЖКХ, социальной сфере.
«По каждому направлению работают не только чиновники, но и руководители промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий, которые не понаслышке знают все проблемы, которые могут возникнуть, они уже на своём уровне работали с теми компаниями, на которые сегодня не наложены санкции», — добавил Александр Богомаз.
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