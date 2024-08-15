Делегация из Белоруссии посетила предприятия в Брянской области

Представители Посольства РФ в Белоруссии посетили предприятия в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Представители Посольства России в Республике Беларусь Владимир Ваньке и Сергей Афонин вместе с главой региона Александром Богомазом посетили совместные российско-белорусские предприятия Брянщины.

Одно из них – «Амкодор-Брянск». Там производят сельскохозяйственную и дорожно-строительную технику, а также машины для жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов.

«Важно, что здесь решаются задачи по локализации — реализуется программа импортозамещения: на всех моделях запущенных в серию трехтонных погрузчиков постоянно увеличивается доля комплектующих изделий российского производства», – уточнил Александр Богомаз.