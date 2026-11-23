Депутаты поддержали в первом чтении проект бюджета Брянской области

2026, 23 ноября 14:17

Депутаты поддержали в первом чтении проект бюджета Брянской области на будущий год. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

20 ноября состоялось заседание Брянской областной Думы. Его провёл председатель Валентин Суббот. Участие в заседании принял губернатор региона Егор Ковальчук.

В первом чтении депутаты поддержали проект закона «Об областном бюджете на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов». Доходы запланированы в размере 85,5 млрд рублей, а расходы – 86,2 млрд рублей. Более 68% расходов относятся к социально значимым. Бюджетом предусмотрены средства на поддержку участников СВО, индексацию зарплат работников бюджетной сферы, строительство объектов образования, здравоохранения и спорта. Параметры бюджета будут доработаны ко второму чтению в связи с распределением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Документа в окончательной редакции утвердят на внеочередном заседании Думы в декабре.