Живой голос Беларуси на брянской земле

2026, 23 ноября 12:19

Представитель белорусов Брянщины получил гран-при фестиваля в Минске.

— Ноги подкосились, когда ведущие объявили «Выступает Михаил Бобров, Россия, Бранск», — вспоминает о своих ощущениях участник фестиваля «Белорусский мир», — после таких слов всем телом ощутил ту громадную ответственность, которая возложена на меня. Тогда в голову пришла только одна мысль «За мной Россия, должен выступить достойно» и я вышел на сцену.

Михаила Боброва для участия в фестивале заявили в Белорусском землячестве на Брянщине. И не только направили заявку в оргкомитет, но и сбросились всем землячеством на проезд туда-обратно.

— Землячество это общественное объединение, мы не получаем чьей-либо финансовой поддержки, — рассказывает председатель организации белорусов Брянщины Николай Голосов, — поэтому и скинулись кто сколько смог и отправили за свой счёт Михаила Ивановича. Как видно мы не ошиблись со своим выбором.

В землячество Михаил Бобров пришёл год назад. Сам он родом из Белорусской ССР, уроженец Чечерского района Гомельской области. Свой первый визит в землячество Михаил Бобров объяснил тем, что очень хочет общаться с земляками-белорусами и поделиться воспоминаниями с жителями Брянщины о своей малой Родине, где у него проживает много родственников.

— С Михаилом Бобровым мы познакомились ещё раньше, — говорит зампредседателя Григорий Кожурин, — когда вместе выступали в Брянском областном художественном музее на встрече организованном отделением Русского географического общества. Встреча как раз была посвящена Беларуси, и тогда каждый из нас делился впечатлениями об этой прекрасной земле. Выступал и бывший мэр Брянска, уроженец Мстиславского района Николай Сарвиро и Михаил Бобров, уже тогда запомнившийся своей блестящей декламацией стихов. А узнав про нашу организацию, позже он и сам пришёл в землячество.

Пришёл и был удивлён. Удивлён и обрадован тому множеству старинных предметов белорусского быта, которые являются экспонатами этнографического музейного собрания в землячестве. Оценивая увиденное, Михаил Бобров тогда произнес: «Да, тут экспонатов не на один музей. Жаль только, что помещение маловато, нельзя все разложить и упорядочить. Ведь посмотреть на все эти предметы будет очень интересно, особенно для молодежи Брянщины, которая смогла бы на основе этого изучить и лучше узнать культуру и быт своих соседей братьев-белорусов».

— Когда в землячество пришло приглашение из Минска для участия нашего представителя в пятом фестивале искусств «Белорусский мир», то сомнений кто же поедет, у нас не было, — делится Николай Голосов, — выбор сразу же пал на Михаила Ивановича.

Выступление представителя землячества из Брянска на высокой сцене в Минске сразу было тепло принято зрителями.

— И до и после концерта ко мне подходили люди из разных областей, регионов России и Беларуси, которые присутствовали на мероприятии, — вспоминает Михаил Бобров, — подходили, жали руку, благодарили. Многие трогали мою соломенную шляпу, которой меня снабдили в землячестве. Даже местные белорусы восхищались моей льняной рубахой с настоящей ручной вышивкой, которая выполнена на основе наших национальных узорах и уже сама может стать достойным экспонатом музея. Я до сих пор переполнен чувствами и очень благодарен нашему землячеству, что делегировали меня на этот конкурс.

Гран-при фестиваля, который привёз из Минска Михаил Бобров – это свидетельство не только его личной победы в этом высокостатусном мероприятии, но и свидетельство того, как тепло и чутко на Брянщине относятся к культуре, искусству, истории других народов, в частности родных и близких нам белорусов.

Михаил Иванович в рамках мероприятий землячества продолжает свою деятельность по продвижению и популяризации культурного наследия Беларуси. Так, несколько дней назад он вместе с Николаем Голосовым и заслуженным работником культуры Светланой Дедюлей участвовали во встрече с курсантами Брянского филиала Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. Творческое выступление Михаила Ивановича вновь сорвало бурные аплодисменты зрителей в погонах.

Фото Григория Кожурина